李連杰分享教女三不原則　未來只求兩個H

國際武打巨星李連杰與前亞姐冠軍利智婚後育有兩名女兒Jane與Jada，19歲嘅長女Jane上月參加巴黎名媛舞會引起熱話，於美國哈佛大學攻讀文理學士學位嘅佢又靚又叻，而細女Jada亦學業優異，現於美國知名高中Phillips Academy就讀。相信唔少家長都好想知李連杰有咩育兒心得，佢早日接受內地媒體訪問，就透露其實由細到大對兩個女只有「三不」原則，分別係「一輩子不能碰毒品」、「不要輕生」、「在大學畢業前不要懷孕」，佢指只要女兒遵守呢三個原則就別無所求。

18歲生日只要一條褲

雖然家境富裕，但李連杰透露冇畀零用錢兩個女，而係要佢哋自己賺，除咗學習上要用到嘅錢，其他開支例如買禮物畀朋友都係要兩個女自己出錢。而早前李連杰50歲生日，Jane就因為冇錢買禮物而親手畫咗999朵玫瑰花賀壽，令李連杰相當感動並鑲起珍藏。李連杰仲提到Jane之前18歲生日，佢問阿女想要咩禮物，但個女竟然只係想要一條價值100蚊美金（約港幣777元）嘅褲，令李連杰突然有啲愧疚，原來個女想要嘅嘢，只係咁簡單。

勸女兒勿被負評影響

而對兩個女嘅未來，李連杰直言冇任何期待，只希望佢哋有兩個H，就係Healthy（健康）、同Happy（快樂）。佢又表示會開解女兒唔好畀負評影響，直言因為佢哋係李連杰嘅女兒，就會畀人評論，而佢會同兩個女分析，叫佢哋唔好在乎，只要自己開心就好，又指只要真誠咁做事，自然會有更多人明白。