吳樾唔介意執甄子丹二攤　吳建豪被爆勁緊張

藝人甄子丹主演的電影《葉問4：完結篇》全球正式上映，《葉問》團隊除香港首映外，先後去了馬來西亞、新加坡、西安、佛山等地宣傳，昨日導演葉偉信、動作導演袁和平（八爺）；聯同甄子丹、吳樾、吳建豪、陳國坤等現身北京出席媒體發布會，走訪多個影廳與觀眾交流見面。席間吳建豪即場示範了一小段功夫舞，有板有眼贏盡掌聲；吳樾則表演太極答謝觀眾支持，令現場氣氛非常熱烈。

為「葉問系列」執導了四集的導演葉偉信就過去的好口碑及高票房，直言的確令他背負了不少壓力，但他覺得壓力也是動力：「《葉問3》沉澱了三年之後，《葉問4》才和大家見面；從劇本、角色、動作戲都是最足準備才決定拍攝，感覺亦真的是最後一部。」

今集作為子丹最後一部功夫電影，令觀眾大感不捨，子丹再三解釋，美好的東西總會告一段落，笑說自己還要養家，所以在動作片上還有不少想法，會繼續努力投入，希望觀眾能繼續支持：「《葉問4》是我拍過最難的一部電影，從動作戲到文戲都想要做到最好，不想辜負觀眾們這十年的支持與愛護。」子丹還即場感謝師傅八爺提攜，對方30多年前帶自己入行。八爺則稱也要靠子丹努力才能有今天的成就，隨後還大讚導演將文戲處理得很好，完美地將動作戲部分連接。

吳樾則開玩笑表示，子丹不拍的電影，歡迎各位導演找他，又謂拍戲受傷是家常便飯，但今次是袁家班設計動作，放心交給他們就好：「加上對手強勁，又是翩翩君子，所以從不擔心。」吳建豪就被導演爆料拍動作戲那場時不停找八爺，明顯是非常緊張，吳建豪笑說：「八爺應該覺得我很煩，其實我是第一次跟那麼厲害的團隊合作，直到看了電影才真的相信自己有份參與！」飾演李小龍的陳國坤則大讚葉問團隊是地表最強，能夠參與其中大感榮幸：「李小龍大家都認識，但這次是將李小龍還原度最高！」