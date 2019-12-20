床戲拍出感情　朱晨麗千嬅陳煒變閨蜜

藝人朱晨麗（朱朱）與楊千嬅、陳煒在無綫劇集《多功能老婆》中演三位感情要好的姊妹，三位戲假情真，現實中真的變成了好朋友，朱朱最難忘拍攝三位閨蜜的一場床上戲，與及一場三姊妹鬧交分手戲，也令她傷心難過。朱朱坦言：「床上戲主要係講我哋三姊妹攤喺床上討論吓美容，又講吓八卦嘢，又傾吓心事，呢場戲好好玩，拍得好開心好舒服，我哋笑到要NG，次次都係忍不住笑所以NG。」她又指拍完此劇都非常不捨得，大家都有保持聯絡、約見面、食飯：「我哋三個變咗好朋友，千嬅會喺蘇州開演唱會，她邀請我同家人去欣賞，希望可以再一次親身去欣賞佢表演，學習她在舞台上的經驗。」

除了床戲，朱朱謂仲有一場戲令她感到傷心難過：「嗰場戲講我哋三個要分開，姊妹之間難免有鬧交情況出現，我夾在中間，點樣去取捨，令到我好難忘同好痛，因為拍時真係當咗佢哋兩個係姐姐，當然戲裏面係閨蜜，當你好投入時真係感受到嗰種痛，好唔捨得，而且拍呢場戲差不多到煞科，所以更加唔捨得，更加痛心、難忘。」

朱朱更稱讚千嬅真係好好戲：「無論千嬅喺出面幾多嘢做，又要做巡迴演唱會，又要拍電影，無論幾辛苦都好，佢返到劇組都依然係一個好正能量嘅太陽女神，佢嘅精神好值得我去學習。」