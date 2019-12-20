環島泳破紀錄！方力申歐鎧淳去柬埔寨探訪

藝人方力申（小方）和師妹歐鎧淳早前以大使身份，親身赴柬埔寨探訪，了解當地的水源情況及善款的運用，他們更參與興建濾水設備的作業，雖然當日在戶外暴曬，但眼見食水經過過濾變得清澈、小朋友的天真笑容，他們都被深深感動，希望將這些美麗的畫面帶回香港。當地的濾水設備，分別由古巨基和佘詩曼捐款興建，方力申特別在濾水設備上簽名留念。

小方早前於11月5日完成創舉，成功挑戰香港環島泳45公里，並以10小時43分06秒打破環島泳紀錄，其後再舉辦為期一周的慈善藝術展覽，經過連月來的呼籲和不同形式的籌款活動，主辦機構宣布「方力申香港環島泳45公里慈善挑戰」，為「點滴是生命」總共籌得善款港幣一千零三十多萬元，預計可以有超過100萬名缺水的偏遠山區居民受惠，提供潔淨食水及帶來希望。

對於遠超出當初定下450萬的善款目標，方力申開心表示：「真的很感謝身邊好友和市民的慷慨捐款，捐款的善長仁翁超過6,000多位，他們除了出錢之外，有不少市民更身體力行親身來支持和鼓勵我，才能促使這項籌款項目能順利而又超額完成。正如我一開始在宣傳片段所提到，雖然我是一個人游，但我並不是一個人。沒有你們的支持，就算我拿再好的成績也不及現在完美，所以真的再一次感謝你們。」