馮允謙用眼神「溝」掂18歲黃淑蔓

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）新歌《尋找白金漢》最近在多個流行榜中奪冠，這首歌MV更遠赴俄羅斯海參威拍攝，不過故事男女主角的愛情線似有還無，令人心癢癢，為讓他的新唱片主題「deTour」四部曲有個完美甜蜜結局，公司特別安排黃淑蔓（Feanna）來一個聖誕合唱版《尋找白金漢之You're My Buckingham》，為故事畫下完美句號。Feanna年紀細過Jay，但較他早加入公司是「師姐」。拍攝MV時，導演要求他們四目交投、深情對望，因為太熟關係，扮情深戀人實在不容易，鏡頭後即笑到碌地。Jay笑說：「我唔想Feanna喺度，佢一望我就會忍唔住笑！」同樣地Feanna每次定神望Jay也忍不到會爆笑，要背向對方才可以冷靜下來，非常誇張。Feanna說：「我同Jay太熟，私下經常聯絡，不過佢唔識中文，所以我哋平常喺手機會用火星文溝通，我用廣東話拼音嘅英文字，但佢就用英文拼音，例如我寫G M G即係『知唔知？』，又例如『你』字，我用nei 佢就用nay，各有各寫法，但又溝通到，而且啲對話拼埋一齊好得意，旁邊人未必睇得明，但我哋習慣咗就明，仲打得好快。」

Jay視合唱歌為聖誕禮物：「好多謝 Feanna 送咗一份咁好嘅聖誕節禮物畀我，我喺故事裏本來只係一個單身漢，有佢加入，一雙一對，個故事就完美啦！」Feanna卻佻皮地說：「可惜歌詞話我要你等10年，至肯安定落嚟返你身邊。」問到若真有如此情深男士癡心守候，Feanna會否仍然決意撇下他出去闖蕩？她說：「如果有個男仔咁鍾意我，我會好感動，不過我依家得18歲，咁細個，當然要先完成學業見識過世界之後，至會安定落嚟組織家庭。」