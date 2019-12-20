匿埋練歌！「魔音」李佳芯嗌到劏雞咁聲

藝人李佳芯（Ali）盛裝出席《慈善星輝仁濟夜》的記者會，大晒白滑香肩健康性感。講到近期積極練歌的她，問到為何不表演唱歌？她說：「咁多歌手喺度，我都係做番演員角色，但之後嘅一個慈善活動都可能同一位運動員獻唱。（合唱唔驚有比較？）我都係做慈善啫，呢方面好樂意，都畀人話我『魔音』，唔爭在，哈哈！」又搞笑指唱歌老師有獨特的教唱歌方法：「佢叫我嗌到好似劏雞咁，好似隻玩具雞咁。（有冇唱畀男友聽？）少喺佢面前唱，多數匿埋，或者沖涼唱。（佢係咪只會讚你？）唔係㗎，佢對我可以好狠！」記者打趣叫她聖誕節唱歌當作禮物，Ali聞言哈哈大笑說：「佢只會講『多謝』，唔好咁懲罰佢啦，佢唔會咁自虐。」

她預告《仁濟》當晚會讀出一封由全癱人士寫的信：「佢係靠手指去撳部電話同人傾偈，而佢個腦嘅各方面都係清晰。（到時會唔會讀到有情緒喊？）自問我唔鍾意喺人面前喊，嗰日都唔想令到自己、大家咁Sad，想正面少少。」續透露今早出外景已探訪了全癱人士：「聽到醫生講話如果係全癱，壽命會少過10年，因為好突然，聽到都有眼濕濕、好心酸，知佢都想企番起身行番，希望唔好發生喺佢身上，相信人定勝天。」