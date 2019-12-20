《浪客劍心最終章》佐藤健與武井咲新劇照曝光

改編自和月伸宏漫畫《浪客劍心》系列真人版電影《浪客劍心》、《京都大火篇》與《傳說落幕篇》公映後，大受歡迎，電影公司早前決定炮製《浪客劍心最終章》，分上下兩集公映，包括《浪客劍心最終章 The Final》及《浪客劍心最終章 The Beginning》，分別於明年7月3日及8月7日在日本上映。

演員由原班陣容演出，佐藤健演緋村劍心，武井咲產後半年復出演高荷惠，青木崇高與蒼井優分別演相樂左之助和神谷薰，大西利空演明神彌彥，五人齊集神谷道場的劇照今日曝光。電影在京都拍攝，由大友啓史執導，故事講述劍心與雪代緣之間的戰鬥，以及劍心臉上十字傷疤之謎。

另外，《第74屆每日映畫賞》公布提名名單，入圍最佳電影有《火口之二人》、《新聞記者》、《那一夜》、《蜜蜂與遠雷》與《男人真命苦》。池松壮亮與稲垣吾郎、柄本佑、香取慎吾及成田凌爭奪最佳男主角，蒼井優、岸井雪野、沈恩敬、瀧内公美、筒井真理子和松岡茉優則爭奪最佳女主角，蒼井優同時入圍田中絹代賞，得獎名單於明年1月下旬公布。