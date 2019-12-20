晒囡囡沖涼片被批　陳柏宇咁樣講

歌手陳柏宇（Jason）在九展舉行首映會，提到他日前上載幫囡囡沖涼的片段，但被網友批評沒有保護囡囡Abigail的重要部位，他說：「佢話露兩點唔得，我尊重佢，但係佢都阻止唔到我露佢兩點，佢假設咗我個女大個睇番會覺得核突，但如果個女唔覺得核突呢？大個話『爸爸，點解你細個冇幫我影沖涼片』咁點算？」他明白大家有不同睇法，但自己不是賣女：「唔係要佢拍三級片、影性感寫真，同埋BB女又好、仔又好，冇人應該用性感嘅角度去睇BB，咁樣嘅話嗰個人嘅思維有一定嘅問題，要有咁嘅諗法，先會覺得有問題。」

他明白大家有言論自由，但對方亦冇權阻止其他人這樣做，因件事本身沒有犯法：「佢哋可以用自己嘅方法保護仔女，當然佢哋可以隨便討論，都希望佢哋得到啟發，我都明白香港社會對呢啲嘅睇法冇外國咁開放。」他又笑言：「你會唔會見BB女拍尿片廣告戴bra嘅？唔會㗎嘛，因為佢哋根本未有乳房，所以我唔覺得係咩嘅問題，大家agree to disagree，我唔會嬲，大家平心而論，我絕對會聽，但我都會發表睇法。」

講到現場播出三首MV，又會有舞台劇，自己亦會唱歌，但他表示自己冇份演舞台劇，問到可有興趣嘗試演音樂劇？他說：「留番佢哋做啦，我鍾意唱多過演。」他亦謂三首MV串連成一個故事，都被故事感動到：「係講跟住爸爸步伐嘅故事，遊歷世界，跟佢行過嘅路。」他亦希望囡囡Abigail可以學到自己樂天的一面，又笑言現時囡囡講「please」的樣很可愛、誠懇，自己一定會心軟。