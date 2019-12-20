羅天宇暗撻戴祖儀？翟威廉：佢係男人公敵

藝人翟威廉（William）今日現身《慈善星輝仁濟夜》的記者會，講到好友羅天宇被傳跟戴祖儀拍拖，William笑言羅天宇是人的公敵，而且又是網絡紅人，問到他是否知情？他說：「要打波嗰陣再問佢，其實我成日都同戴祖儀打波。（叫佢一齊玩Happy Live？）佢上過一次，但有機會都可以再叫。」

問到覺得二人合襯？他笑言要Fact Check過先，然後扯開話題指羅天宇是「籃球癡」：「打得勁唔勁就唔敢講。（就咁打出友誼波？）係打籃球。」追問可會關心好友的感情事？他坦指比較關心自己，並爆笑自稱隨時備戰：「依家係作戰狀態。（唔叫羅天宇畀啲貼士你？）唔會，咁咪認低威！（但你帳面輸緊？）暫時啫！未到最後一刻都唔知邊個係勝利者，我只係暫時嘅Loser。」

憑劇集《大日子》角逐萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」的他，表示有提名就已經好開心：「其他對手都有好多係前輩、好戲之人。（點拉票？）呢啲唔強求，會教媽咪點投票，同埋我哋有『Happy Live』，直播會叫周志文、周志康幫手呼籲，呢個高招啲，我就扮好被動咁。」又點名睇好許家傑拎「最受歡迎電視男角色」。