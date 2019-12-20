報答家人！周柏豪攬晒上身孭起3頭家

藝人周柏豪主演的無綫劇集《多功能老婆》出街後，贏盡口碑及收視，柏豪演的Oppa浩田深入民心，令他去超市也被師奶圍住集郵，就連在荒山野嶺行山，也被陌生婆婆問：「你咪係拍戲嗰個周柏豪？」令他終體會到拍劇入屋的力量：「係好開心嘅，感受到一種無形嘅肯定。」會否繼續拍劇？他希望至少一年一劇，若時間配合一年兩劇亦不抗拒。對於說到電視獎項，他稱只想劇集贏得獎項，有感演技仍有進步空間，奪「男主角獎」實在是言之過早。

肩負基本責任

他是眾人Oppa，在家中則是太太和愛女的「暖爸」，他以3千多萬買清水灣豪宅建安樂窩，既養妻活兒又要供樓，經濟壓力豈不很大？他坦言：「一定係大，但我好有照顧人嘅心，成個屋企、父母，大家都要生活得開心，好多嘢我冇計。」

不只照顧自己頭家？他說：「係㗎，阿爸阿媽、岳父岳母。（3頭家？）對於我嚟講係好基本嘅責任，有時阿媽甚至岳母都話唔使照顧佢哋，因除咗我仲有其他兄弟姐妹，但我覺得我有能力就應該做，話就話3個屋企，對我嚟講係同一個單位，以前拍拖時成日上去女友屋企食飯，岳母買餸都係錢啦，我冇計，反而係佢哋同我計，佢哋叫我唔好攬晒啲嘢上身，叫我唔使畀咁多家用，但我有能力梗要報答佢哋。」

太太排第一位

至於家中小公主當然集萬千寵愛，而他也十分細心照料產後的太太：「一定係顧咗太太先，BB可以放第二，因為BB未識感受，但太太唯一一個幫到佢嘅係我，心靈上可以安慰佢、陪住佢，佢要乜我都盡量畀佢。（想見你多啲？）係呀，我係佢一個好大支持，尤其我跟佢入手術室，佢係開刀，所以身體的傷口、復原時間比順產差好多。（再追多個？）一切睇太太，佢話好開心，亦好感恩，佢都想繼續生，但身體依家仲好痛，所以，佢唔想就唔想，到佢想就同佢建立呢件事。」