激減30磅搣甩撞臉女王　張天愛空姐誘惑翻Hit

現年31歲的張天愛入行初期，因與多達30位女星如張栢芝、范冰冰以及秦嵐等「撞樣」被封「撞臉女王」而為人熟悉。2015年她在劇集《太子妃升職記》飾太子妃一角成功爆紅，當時網上點擊率超過27億，火速成為收視保證，可惜之後參演的影視作品無以為繼。在事業失意時，她沒有放棄自己，為了擺脫「撞樣」影子，以兩年時間減磅至99磅，終憑「A4腰」突圍而出！

食沙律勤做運動

早前她在內地節目《哎呀！好身材》中自爆減肥辛酸史，分享如何以「意念減肥法」由130磅減至99磅，並憶述拍劇時曾有工作人員吃炸雞，她只能幫忙叫外賣「望梅止渴」。平時她只吃沙律充飢，並每分每秒爭取時間做運動，包括起床後倒立、刷牙時拉筋，連化妝及晚上敷面膜亦同步動起來，最誇張是睡覺時用大排燈照射臉部進行保養，不讓身形及皮膚鬆懈。

與王大陸傳緋聞

減肥成功後她重新出發，最近在內地電影《中國機長》飾演空姐，被網友大讚有氣質，再度人氣急升，票房亦大收逾28億人民幣。至於她的感情亦相當「如意」，早前被指與台灣男星王大陸到拳館做運動，狀甚親密儼如情侶，傳出緋聞。