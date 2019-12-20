與余香凝麥芷誼組Band　王敏奕無暇生仔

藝人王敏奕、余香凝、麥芷誼、王敏德一家、蔡一智一家、劉兆銘、阮兆祥、黃奕晨、麥秋成等晚上到機場博覽館欣賞歌舞劇，無綫高層樂易玲與兩名仔仔於開場前趕到，影完相後一枝箭急步進場，當追問有關無綫裁員一事，她沒有停下來回應。

王敏奕、余香凝及麥芷誼一同到場，其中麥芷誼以See Through透黑Bra上陣甚為性感，三人因近期拍攝同一部電影而成為好友，更透露為新戲錄製了主題曲，麥芷誼自嘲五音不全兼最嘈：「盡量都冇拖累佢哋，用笑聲搭救。」余香凝則笑言明年可組成女子組合出道：「所以今次嚟睇歌舞劇取經，睇吓點喺台上唱歌，希望可以喺金像獎頒獎禮表演。」王敏奕笑話：「都好，佢好有攞獎運，應該好有娛樂性。」

講到早前王敏奕與曾國祥陪奶奶到醫院檢查身體，問奶奶健康狀況？她說：「OK，休息中。（聖誕節會開Party慶祝？）會一家去日本旅行，近啲嘛。（趁機會造Christmas Baby？）嚟緊呢年都好忙，做嘢唔方便（大肚）。（奶奶心急抱孫？）呢啲開心事都要睇時機，佢冇催嘅，係一個非常好嘅奶奶，畀好大自由度。」