閨蜜車輪轉　竇靖童周冬雨紋身刻姊妹情

誰人在她心中留下位置？

竇靖童同性緣向來旺盛，身邊閨蜜多不勝數，不但經常出雙入對感情要好，更曾在街頭表現親䁥，可見交情匪淺。

Hilary

上山詩鈉女兒Hilary與竇靖童自小便認識，二人由小玩到大，更曾一同擔任影帝梁朝偉婚禮的花童。長大後二人感情依舊，不時孖住出席聚會兼為對方慶祝生日，而竇早年傳出同性戀情時，Hilary亦表示無論如何都會支持她。

水原希子

2015年，日本女星水原希子與竇靖童因出席Angelababy的婚禮而結緣，一拍即合成為好友，不但秘密同遊日本，竇靖童出道做歌手首踏香港舞台開騷時，水原希子亦專誠來港撐場。而在2016年，水原希子捲入「辱華風波」，竇靖童亦在微博轉發其道歉片段，為好友護航。

周冬雨

竇靖童為影后周冬雨主演的電影《七月與安生》獻唱主題曲，繼而認識成為好友，二人感情要好，曾同遊泰國，又經常一起逛街、飲酒食串燒及玩滑板等，周冬雨更被拍得腳上有一條豎線紋身，與竇靖童下巴的紋身同款，被指以此紀念姊妹情。

Rebeeca Tsang

竇靖童與服裝設計師Rebecca Tsang過從甚密，多次親密出巡，其中2016年更在北京街頭，被拍得箍頸疑似擁吻，並不斷咬耳仔傾密偈冧笑。而竇靖童亦曾在開騷時，穿上Rebecca為她設計的戰衣，並公開在微博答謝好友支持。