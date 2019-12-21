周迅疑有着落　竇靖童唔執輸「蜜」會紋身男

貴為天后王菲與竇唯所生的女兒，22歲的竇靖童遺傳兩人的音樂才華，在樂壇發展愈來愈理想，更不時獲邀來港獻唱。她的感情生活亦一樣多姿多采，但「清一色」是同性緋聞，包括與內地女星周冬雨及日本女星水原希子傳得最熱烘烘，近年則與年齡相距23年的周迅過從甚密。有指當年是王菲介入而引致周迅與李亞鵬分手，卻無損這段忘年友誼，兩人公然出雙入對，而王菲亦曾明言從不過問女兒感情事。不過，周迅近來甚少被拍得與童童一齊，反而與神秘男子當街又拖又攬，想不到原來童童亦一樣不愁寂寞！

儼如小情侶

留港歡度聖誕的童童，前日下午約4時半偕一名年紀相若、雙手布滿紋身的男子現身中環街頭！戴上冷帽保暖的她走型格路線，可謂似足母親王菲。沿途兩人邊行邊傾、有說有笑，儼如熱戀中的小情侶。落電梯時，紋身男第一時間走上前為女方護駕開路，明顯見童童非常受落；等車期間，紋身男冧招盡出，逗得向來Cool爆的童童笑咪咪，回復少女本色，隨後齊齊登上一輛七人車轉往其他地方。

連體嬰上樓

當車駛至觀塘時，紋身男打頭陣先落車，童童則尾隨其後，再連體到附近商場內一間餐廳。雖然被途人認出兼眼望望，但她卻未有理會，繼續研究餐牌，反而在旁的紋身男則一副戰鬥格，最終選購了燒味飯。等候外賣時，童童與「紋身男」面對面站在一起，忍不住深情對望，其後由男方負責拿取大袋外賣，在童童面前盡顯紳士風度，並施施然行入隔離街一幢商廈，直至深夜仍未見兩人離開。雖然童童同性緣佳，但早年其實曾有美國男友，如今突然爆出密會大隻仔，莫非兜兜轉轉搵到真命天子？