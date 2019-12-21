與被淘汰者同台　陳潔靈：Foul你係特登嘅

歌手湯寶如及彭家麗合作主持的ViuTV音樂節目《Chill Club》每集均會邀請來不同星級嘉賓，唱盡年代流行曲，而本周日的一集就請來實力派嘉賓Miss Chan Chan（陳潔靈）和Gin Lee（李幸倪）。

今集主題是「陳潔靈之夜」，Miss Chan Chan首先唱出經典金曲《白金升降機》和《風是冷》為節目揭開序幕，她解釋《白金升降機》是當年一部港産科幻電影《星際鈍胎》的主題曲：「我諗今日要轉名喇，依家應該改叫《人生跑步機》，因為我發現好多人跑步都會聽呢首歌，跟住個拍子跑跑跑……好正！」

另外，節目又邀請了《全民造星II》的參賽者Eagle（陳天翱）為當晚的《誰令你心痴》重新編曲，Miss Chan Chan再度深情演繹，Miss Chan Chan稱讚Eagle是新一代唱作人，大讚對方是「明日之星」：「當時foul（犯規）你係特登嘅，等你唔好企喺幕前，專心做幕後，為我哋樂壇做更多好嘅廣東歌。」

至於彭嘉麗和駱振偉則分別唱出Miss Chan Chan的《星夜》及《可曾記起》，其後三人合唱《千個太陽》。