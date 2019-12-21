熄燈換衫孤寒晒肌　王梓軒認錯：同導演反映

歌手王梓軒舉行《王梓軒CROSSING源·樂演唱會2019》慶祝入行十周年，於頭場騷後接受訪問時，他表示今次是相隔七年再開騷：「好多謝我哋條team，好多都係我哋幾個人做，個個都辛苦到冇乜點瞓。」講到因社會狀況，演唱會提前至晚上7時15分舉行，他笑言可能因觀眾不習慣，故演唱會都要遷就他們到8時才開始，故提醒明晚觀眾要早些入場。

提到他只露出單臂麒麟臂，又只在黑暗中騷肌，大家睇不清，記者打趣他很「孤寒」，他笑言：「我淨係知要除，但唔知會熄燈，我同導演反映下，綵排嗰陣同事都睇到起哄，通常第一日都係有啲故障會出現。」他亦解釋因為該環節本身有劇情：「如果太光（除衫）就會蓋過劇情。」不過都笑住認錯：「對唔住，我會努力。」問到騷後可還會繼續keep住操練？他坦言要，因兩星期後就要演舞台劇，需要有好的體能。

《兄弟幫》結束諗計再合作

至於講到他主持的無綫節目《兄弟幫》結束，有傳幕後工作人員被裁員，他表示：「自從收到呢個節目要終結後，我都有繼續做節目同宣傳，大家都有商量過以新形式再合作，林盛斌、梁競徽佢哋有講過旅行或烹飪節目，但依家都未知係乜。（係咪成條team被炒？）有啲調去其他節目，有啲就會去其他地方做嘢，但我哋會團結，因為節目都做咗十年，我都參與咗九年，大家真係變咗真兄弟，有啲咩都一齊去打拚。」