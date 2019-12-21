行程過密！Seventeen月內再有成員捱病停工

韓國13人男團Seventeen早前忙於展開世界巡唱，多名成員先後因身體不適缺席巡演，所屬的Pledis事務所上月中在社交網站發文，指現年25歲的隊長S.COUPS出現心理上不安的症狀，需停工休息並中斷演藝活動。

當時Pledis曾承諾會盡最大努力保護和確保旗下藝人健康，但事隔短短一個月，昨日事務所又再發文指另一成員Jeonghan亦因健康問題需要停工：「很抱歉給大家傳達這樣突然的消息。Jeonghan最近由於出現暈眩症而就醫，通過精密的檢查得到的專業診斷結果是，需要最大限度地減少活動性的日程，並進行充分的休息。通過和公司的慎重討論後，做出了到2019年12月末為止暫時中斷所有活動的決定。現在Jeonghan正在靜養，公司會盡一切努力為Jeonghan的康復和治療提供所需要的支持。日後的日程及恢復情況會再做出通知。」

其實Jeonghan早於上月便曾因身體抱恙而未能參加雅加達的演唱會，不少粉絲炮轟事務所安排的工作行程過密，致令成員接二連三捱壞身子。