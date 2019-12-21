魔童掟老竇手機落水！張智霖：測試防水功能

藝人張智霖（Chilam）出席活動，與粉絲大玩遊戲。他透露聖誕節會與家人到外地滑雪：「過兩日就出發，因為我本身要開工，屋企人就已經出發咗去吃喝玩樂。」他又大呻蝕底：「因為我要開工，所以淨係可以留兩日，好趕，惟有嗰兩日係咁滑雪。（保持慢速滑雪？）一定要，唔可以受傷，要做個負責任嘅演員。」問到仔仔「魔童」可會向他挑機？他笑言：「唔會，佢已經去到好遠，唔同區，我就係初學階段，人大咗冇咁醒目，以前兩、三下就上手。」

兒子遺傳好動個性

講到有指仔仔將Chilam電話掟落水，他即解釋：「佢係好奇，想試吓手機嘅防水功能，測試咗起碼3次以上，好彩依家手機功能好，但最後嗰次真係有事，真係好煩、困擾，佢係同我玩，佢好奇，但盡量唔好啦。（會唔會嬲？）唔會，佢只係比較活潑，都係遺傳我，我細個都好頑皮，喺枱扮超人跳落嚟，但就撼到枱，嘴唇要聯針，好在醫生手勢好咋。（叫囝囝唔好咁？）佢個嘴都有疤痕，又係撼到枱，真係奇怪嘅命運。」

讚老婆永遠「靚靚」

同場有《全民造星II》的組合B4，問到可會畀靚仔囝囝參加節目？他即謂囝囝冇乜演藝細胞，但他亦開心演藝圈可以一代傳一代，代表香港揚威國際。另外，提到老婆袁詠儀（靚靚）被影到打回「圓」形，他即笑言：「佢好靚、好靚，我覺得好好，唔一定瘦先靚，雖然我瘦咗好多，但無論點佢都好得意，係靚！」