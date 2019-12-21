唱唔到冧歌被照肺　吳浩康叫老竇留番條命

歌手吳浩康（Deep）早前接受訪問，自揭唱慘歌起家關係所以唱不到冧歌，能唱得到《愛沒懷疑》，全懶當時尚未宣布分手的崔碧珈（Anita），Deep還公開多謝對方。他說過往有試過寫情歌，但一直寫不出那種感覺，他說：「我係慘情歌起家，我研究過我由細到大聽歌，都鍾意搵啲有難度嘅歌，通常題材都係慘情歌，慢慢變咗我只有一種感情表達，避開咗冧歌嘅主題。（有冇錄過冧歌？）有，錄完出唔到，錄咗3、4隻，公司同事都投晒降，都唔知怪得邊個？依家的起心肝，有信心去挑戰，《愛》呢首歌係完整咗我嘅song list。」

Mani監場都唔掂

《愛》由他作曲、陳耀森填詞，他直言因為聽完張敬軒的《缺》，好喜歡陳耀森的歌詞直接易明的表達手法，邀請對方合作，以前處理不到冧歌，他笑言：「今次異常順利，錄咗4個鐘完成。記得以前錄過冧歌，之後開會大家聽完都以為我係咪掛住玩冇心機，畀公司照肺，連Mani（霍汶希）都親自嚟錄音室睇我錄音，知道我出力唱，但係搞唔掂。（依家唱到係咪因為同感情生活好Sweet有關？）所以好多謝Anita，出得街嘅質素。」

唔受打

兩年前Deep開騷，曾揚言下一站會是紅館，由於紅館檔期未獲批，本月30日他仍會在麥花臣場館舉行《2019+1演唱會》。開騷在即，他十分期待，有信心大家會「聽飽」才離場。提到今年初在澳門開演唱會，爸爸也有親往捧場，Deep稱父親是世上最溫柔的男人，會打但不嚴，提到爸爸他不禁咽哽，自嘲說：「如果嚴我點會搞成咁呀？打對我嚟講，好似有免疫力，佢打完一次之後下次我唔驚，爸爸面對我呢個細路，其實幾慘，睇番我哋以往嘅溝通方式，佢係一路調整緊，好偉大。」

重提04年犯錯

他說有段時間沒有同爸爸傾偈，提到04年一次犯錯，爸爸第一個反應，令他明白爸爸很錫他，他說：「警察同我返屋企搜證，我爸爸開門，我冇講嘢，佢就話冇事，叫我入嚟，我知道佢心好錫我，唔想令我難堪，佢冇責怪過我，佢成日話兩仔爺有今生冇來世。」而吳父早年患癌曾經不肯接受醫治，Deep以一句說話勸服：「我同佢講，我都未上返台，留條命畀我。」直言爸爸是其一個動力，「想好一次畀老寶睇。」