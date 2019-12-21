長澤正美劏金槍魚為《真．超人》慶功

庵野秀明與樋口真嗣兩位特攝片大師再度合作，炮製大製作特攝新作《真．超人》，是繼2016年《真．哥斯拉》後又一力作，由齋藤工、長澤正美、西島秀俊、有岡大貴、田中哲司、山本耕史等，安排2021年在日本上映。

變身超人的主角由齋藤工飾演，長澤雅美演他的拍檔，故事背景為現代社會，不少超人迷都關心超人的新造型，早前在「TSUBURAYA CONVENTION 2019」活動及《真．超人》記者會上，就公開了超人的新造型，最特別是胸前不再有時間警示燈，演員的窺視孔、背部拉鍊所產生的鰭狀設計都不會出現，造型以60年代原設計者成田亨的理念而創造。目前電影已殺科，正進入後期特技製作。

日本雜誌《女性SEVEN》日前拍到齋藤工與長澤正美等出席兩場慶功宴，黃昏左右，台前幕後約100人齊集片場慶功，大吃大喝，有章魚燒及炒麵等，高潮是即場劏金槍魚吃，最近愛煮兩味的長澤正美獲師傅教劏金槍魚。之後，長澤正美穿西裝長褲與一眾轉往居酒屋繼續狂歡，玩至凌晨3點，兩場慶功宴足足超過9小時。