藝人岑麗香與老公強強(Joshua)2016年結婚,婚後二人非常恩愛,今年搭入結婚三周年,她在社交網指會與老公一直幸福下去:「To my best friend, here’s to 3 years plus a few days, and forever to go!! (我的好朋友,三周年快樂,我們會一直走下去!)」