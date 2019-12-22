急流勇退！甄子丹欽點霆鋒張晉接棒

「宇宙最強」甄子丹自12年前電影《葉問》首集開始，他就與葉問結下不解緣，其後兩集亦反應不俗，《葉問4：完結篇》最近面世，一眾影迷期待故事新發展之際，他卻宣布此作乃其最後一部功夫片，意味《葉問4》是一個句號。

電影多年來同受觀眾追捧，子丹固然高興：「大家對呢部戲有一定感情，一部經典電影好難超過第2集，第3集就會跌落嚟，所以拍完第3集都曾經考慮唔再拍落去，唔想破壞大家對呢部電影嘅印象，有段時間各自拍戲，但市場同觀眾希望繼續拍，好懷念呢個故事同人物，導演葉偉信又搵到新角度講故事，咁就拍啦！不過我覺得已經夠，最好嘅嘢都要停，希望可以畀個圓滿句號觀眾。」

轉戰幕後揀蟀

回顧過去30多年演員生涯以拍攝打戲為主，當中不乏功夫片，子丹坦言體能仍然很好，要繼續拍攝同類電影絕對無問題，但鑑於未能從中再創造激情，故他決定以新片作為跟功夫片說再見的作品，問到可有不捨？他說：「唔會，有觀眾會誤解我唔再拍戲，其實只係唔拍功夫片啫！之後我會做吓幕後，用我咁多年嘅經驗，同其他人分享。（有咩新進接班人？）好多個都有潛能，但要睇佢幾想要。張晉非常之好，謝霆鋒都好好，唔好以為佢只係煮食叻同靚仔，其實佢練咗好多年功夫。（會唔會開班授徒？）曾經諗過，但有建設性都係開多啲戲，因為要實習，現場多啲演出經驗係最有效方法。」

幽默細胞被遺忘

雖然被稱為動作演員，但子丹笑指當年首兩部電影都是動作喜劇，只是被觀眾遺忘，以為他不懂搞笑：「其實我有拍喜劇，近年賀歲片都有，唔一定係動作片，嚟緊都係呢個方向，同埋時裝動作片都會拍。記得以前喺觀眾心目中係時裝火爆角色，拍《葉問》時就對我演內向人物有懷疑態度，點知依家演咗呢個角色後，又掉轉叫我唔好演其他角色，所以每樣嘢都需要時間。」

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