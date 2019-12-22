放低過去玩新嘢　鍾舒漫唔介意冇自我

歌手鍾舒漫（Sherman）與亞洲電子音樂廠牌先鋒Liquid State合作，打造電子國語流行歌曲《Over You》。對於歌詞提及「曾經的你」及「放手」，她笑言出道多年經歷不少人與事，希望可以告別過去，以全新的自己面對未來生活，而歌曲中的「Over You」其實是代表過去的自己。MV分別在挪威及重慶取景，MV開首描繪她在城市內追逐、尋覓一個神秘的身影，她表示：「那個身影代表最當初、最純粹的自己，當過去與現在的自己相遇，是一種自我面對，如果人生背負壓力前行很難快樂，我覺得要先忠於自己才能自在的面對人生！」

對於首次嘗試EDM（Electronic Dance Music），更遠赴挪威，由曾與Alan Walker合作的音樂製作人寫歌，Sherman感到既榮幸又興奮：「這次合作的Liquid State曾與多位國際音樂人如Alan Walker、ZAYN、張藝興、尚雯婕等合作，這次的跨界合作，非常激動人心，我也好奇與來自不同音樂領域、不同生活、創作、表達方式的團隊合作可以編織甚麼趣事。」

今次跨國界合作，從形象設計到MV拍攝概念，都由對方主導，對一向參與度高的Sherman來說大為新鮮：「首先要信任對方，平常髮型、妝容都有固定合作團隊，有個自己看習慣的『Sherman』，而這次把自己交到對方手上，也想知道別人眼中我應該擁有的樣貌。抱着這種想法參與，給了我滿滿的新鮮感。」她亦大讚團隊用心：「例如MV的選址有淵遠的歷史故事，而為了營造感情氛圍，我們一眾人去過戶外很冷的地方拍攝，很多細節也是照顧有加。」