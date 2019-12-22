《超人》奪KBS演藝大獎　建厚明年做哥哥

《超人》贏大獎，與Sam先後致詞的朴柱昊宣布明年再做爸爸，為一對子女添多個細佬妹。

一直深受觀眾愛戴的韓國人氣親子節目《超人回來了》，於昨晚舉行的韓國《KBS演藝大賞》狂掃4獎，包括參演節目的幾位《超人》爸爸勇奪全晚最高榮譽的「大獎」、觀眾票選的最佳節目獎、節目作家獎，以及Show/娛樂部門優秀獎。

由於頒發「大獎」時已是當地時間凌晨1時許，幾位《超人》爸爸包括Sam Hammington、南韓國腳朴柱昊與文熙俊等上台領獎時，子女們早已離席。William與Bentley的爸爸Sam致詞時，一度激動得眼泛淚光，他以英、韓雙語答謝所有支持《超人》的粉絲，坦言知道節目在海外也有很多觀眾，令他十分感激，又不忘多謝老婆。

而南韓國腳朴柱昊的一對混血子女，4歲娜恩與兩歲建厚，則因身在海外，未有出席頒獎禮，但朴柱昊除了感謝《超人》一班辛勞的幕後工作人員外，又趁這個特別的場合親報喜訊，透露其妻安娜目前佗緊第三胎，自己明年便會成為三位孩子的父親，娜恩與建厚就會多個細佬妹，但未有透露BB性別。他表示多得娜恩與建厚，自己才會獲獎，又不忘冧老婆：「好多謝安娜一直在身旁給予我不少力量，我愛你！」