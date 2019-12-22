第3集就咀！玄彬孫藝珍新劇收視升破7%新高

韓國緋聞男女玄彬與孫藝珍合演的tvN新劇《愛的迫降》於上周六首播，雖然被觀眾狠批劇集度美化北韓軍，但未有影響收視，加上該劇由神劇《來自星星的你》編劇朴智恩執筆而備受期待！

昨晚第3集劇情發展至飾演北韓軍的玄彬，不惜違反軍規保護被迫急降北韓的南韓人孫藝珍，而孫藝珍被追捕時焦急地向玄彬說：「你是軍官不是應該遇到任何困難都可以解決嗎？連這點小事也解決不了，還一臉茫然，該怎麼辦？」玄彬即表示：「南韓電視劇的情節中，被人追捕或是遇到危機時，有個不錯的方法...」孫藝珍即追問他是甚麼方法，還催促他快點行動。

玄彬即面露尷尬地說：「你應該知道的，我第一次聽說時也覺得很不像話，但真的遇到這種情況，便覺得真的只有這個方法。」之後他續說：「那我現在要做了，不要看別的地方，只看着我！」突然向女方獻吻，令她大為吃驚。

有別韓劇一貫播映至第8集才有吻戲的定律，二人在第3集便首度咀嘴，刺激收視由上集6.845%升至7.414%，創下啟播以來的新高，而今晚播出第4集，預告劇照有二人甜蜜約會的場面。