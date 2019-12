日本著名建築設計師隈研吾打造的東奧主場館「日本新國立競技場」,斥資超過逾1,500億日圓(約105億港元)建造,經過3年重建終於完成,昨日舉行開幕典禮《HELLO, OUR STADIUM》。國民男團嵐、組合DRAMES COME TRUE及柚子任表演嘉賓,嵐五子則分別在兩架車上圍繞全場獻唱,演唱四首名曲有《Love so sweet》、《A・RA・SHI》、《Happiness》及《BRAVE》。曾在國立競技場入球最多的前國腳三浦知良身穿球衣出席,在6萬名觀眾面前再席獻球技。