勇奪大灣區優秀男演員！張晉想仔仔學武

剛再為人父的張晉，昨晚（21日）聯同一眾「打得之人」惠英紅、錢嘉樂、袁和平等，出席武術界盛事《2019中國（佛山）大灣區功夫電影周》閉幕式，人逢喜事精神爽的張晉，憑主演電影《葉問外傳：張天志》勇奪「優秀男演員」獎項，同時此片亦榮獲「優秀功夫（動作）電影」殊榮，張晉在台上領獎時，感激恩師袁和平介紹他入行，亦向各電影幕後英雄送上敬意，希望觀眾能繼續支持功夫電影。

以一身紫色西裝上陣的張晉，在太太蔡少芬的「閨密」洪欣及王晶手上接過「優秀男演員」獎項，他表示今次得獎意義重大：「感覺好大鼓勵，因為拍功夫電影是絕不容易，我自小開始習武，功夫伴隨我成長，夢想可以成為功夫演員，如今終於做到。」問到日後拍電影，是否繼續以功夫片為主？還是希望當試拍不同類型電影，例如喜劇、愛情片等，張晉認為現今電影，就算是喜劇，都會加入很多動作元素。

此外，提到張晉的小朋友可有遺傳他的武術身手？張晉笑言兩位「小公主」楚兒及信兒對功夫似乎不感興趣，至於只有一個月大的兒子張樂兒則年紀尚小，還未知道他有否武術天分，張晉說：「作為男仔，有多些鍛煉是好的，武術可以鍛煉意志力，又可以鍛煉身體機能，若果將來他對武術有興趣，不妨一試。」