譚詠麟阿B關事？十大中文金曲獎被棄垃圾堆

本年度樂壇頒獎禮因為社會不明狀況，早前三間電台先後宣布將頒獎禮取消，不過會照派成績表，宣布得獎賽果。不過近年頒獎禮似乎已失去重視性，雖然有歌手對獎座依然珍而重之，但亦有人覺得獎座都只是身外物、一個嘉許而已，遺棄了也不可惜。

繼今年2月新城2013年頒發的一個「新城勁爆躍進歌手」獎座，如同垃圾般被人發現棄置在北角天橋底，之後4月輪到一個「十大中文金曲獎」又被發現遭人放上網公開拍賣，都引起議論紛紛，大家齊齊緝兇。

被棄於錦田

今日網上流傳一張疑在街頭垃圾堆中拍下的一張照片，當中見到第十一屆「十大中文金曲獎」，由溫拿所唱的《千載不變》奪得的獎座，《千》是1988年的作品，此歌由譚詠麟及鍾鎮濤聯手作曲。另外，又有人指獎座被棄於錦田，並將獎座放在垃圾桶上拍照。就獎座被丟棄，「十大中文金曲」頒獎禮發言人周國豐回覆東網：「跟唱片公司了解，但他們跟校長及B哥（鍾鎮濤）也未連絡上，暫時未有回覆。」而阿倫所屬的環球唱片表示現階段暫未聯絡到阿倫及阿B。

譚詠麟在1988年宣布不再領獎，而第11屆十大中文金曲頒獎禮於1989年舉行，所以譚詠麟當年未有奪得何任個人獎項，《千載不變》由溫拿主唱，當年是以樂隊身份領獎。