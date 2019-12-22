冬至繼續「分開」！王浩信陳自瑤各自晒獨照

藝人王浩信與太太陳自瑤（Yoyo）近年甚少同框，今年Yoyo不但講到明唔特別慶祝情人節，就連8月生日時，佢亦只喺社交網上載獨照，老公照舊冇影，再度傳出婚變。今日冬至，佢哋兩公婆都有喺社交網晒相祝賀，但就唔係甫合照，反而各自晒獨照！王浩信上載做Gym相，留言：「祝大家冬至快樂！投入劇組之前最後衝刺!倒數五天」，而Yoyo則發文：「送你滿滿的愛與祝福，冬至快樂！」照舊冇「合體」。

另邊廂，被指「失戀」嘅許廷鏗（Alfred）唔係與情同兄弟嘅胡鴻鈞過，而係另一位「好姊妹」鄭欣宜（Joyce）飯敍兼開live慶祝。Alfred晒出多張二人玩直播時嘅合照，留言：「冬至快樂，祝你每天都能捉緊愛人過，不需要名分（份），只需要捉緊。」Joyce即留言和應，笑指：「『不需要名分（份）』？！？ 你覺得呀！」並標籤上「大婆Joyce」及「二房Mag（林欣彤）」，又重申：「呢個唔係呷醋，呢個係做大婆要Set嘅規矩」相當搞笑。而女星溫碧霞就同成家人食飯團圓！

內地方面，產後復出、正忙於拍攝劇集《有翡》嘅女星趙麗穎，工作都不忘向大家送上祝賀，佢晒出親手用毛筆寫嘅「冬至快樂」！至於另一位女星高圓圓，產後即忙於工作甚少公開露面，佢呢日都「破例」晒出近照，並問大家：「冬至，你們吃甚麼？」與粉絲互動。