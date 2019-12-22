蔡卓妍封影視后威到盡

「2019澳門國際電影節及澳門國際電視節頒獎典禮」今晚舉行，本屆電影節評委陣容鼎盛，當中包括內地名導馮小剛和著名演員葛優等，故能夠脫穎而出絶非易事，蔡卓妍（阿Sa）最終分別憑電影《非分熟女》和電視劇《PTU》，獲頒影界及視界「最佳女主角」，得奬後她興奮表示澳門是自己福地：「我公公婆婆都喺呢度生活過，感覺到佢哋喺天上守護住我，今次得獎亦別具意義。」

早前因患病而令粉絲擔心的她，感謝大家的關注：「之前一直覺得下巴腫腫哋，以為肥咗，點知有個醫生朋友幫我按吓，竟然摸到有粒嘢，建議我去照MRI，檢驗結果係淋巴囊腫，有兩粒嘢黐住口水腺位置，唔係惡性嘅，我都食咗西藥療程，依家搵中醫調理免疫系統，每星期又去針灸、拔罐，希望盡快康復。」內地女星柳岩亦憑主演電影《受益人》，與阿Sa一樣獲頒「最佳女主角」，影帝則由《老師．好》的于謙奪得。

導演麥兆輝憑執導電影《廉政風雲 煙幕》獲奬，他坦言最想多謝老闆楊受成：「同老闆合作咗好多年，呢齣戲亦係我個人作導演作品，所以意義非凡。」劉偉強因執導《中國機長》，與麥導「平分春色」，雙雙成「最佳導演」。任達華憑主演內地劇《破冰行動》，榮獲「最佳男配角」，他說：「最重要多謝導演，以及劇中拍檔吳剛同王勁松、扮演我個仔嘅黃景瑜。有佢哋嘅演出，先會有游走黑白兩道嘅我。」