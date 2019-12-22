【溫拿棄獎疑雲】肥媽同屆得獎：我都唔見咗

今日網上流傳一張疑在錦田街頭垃圾堆拍的照片，相中的獎座清楚見到「第十一屆十大中文金曲獎得獎金曲《千載不變》」的字樣，此曲乃殿堂級樂隊溫拿於1988年推出的作品，由兩位主音譚詠麟（阿倫）及鍾鎮濤（阿B）聯手作曲。翻查資料，當年「十大金曲」得獎名單還有已故梅艷芳的《Stand By Me》、張國榮的《無需要太多》、陳百強的《煙雨淒迷》、Maria Cordero（肥媽）的《友誼之光》、葉蒨文的《祝福》等，而溫拿更是當年「金針獎」得主。

視「獎」如寶

就溫拿的《千載不變》獎被遺棄在街頭，同屆金曲得主之一的肥媽坦白說：「我都唔見咗個獎，我搬咗咁多次屋，唔見咗幾耐都唔知。」但她深信溫拿不會丟棄個獎：「唔會，以前啲獎好難攞，咁辛苦攞番嚟，一定唔係特登（丟），冇心嘅。」她坦言不會在家擺放獎座，因為已放滿家人、子女、孫仔孫女的照片，她說：「啲獎我哋當寶，喺雜物房放好，但搬屋時可能整唔見咗囉！」

另外，肥媽更透露上星期第16個孫女出世了，她笑說：「個孫女仲未改名，因為我哋會拗，然後投票去改。」