「貼地娘娘」鄧月平　寧單身唔派好人卡

擁有35F驕人上圍的藝人鄧月平（Larine）是不少男士的理想對象，不過她直言原來從來未試過有男友一起共度聖誕，故她只有相約一班好友齊齊開P慶祝。向來對煮食甚有研究的Larine，指有一年的聖誕要煮20人的聖誕大餐，令其相當難忘：「嗰次我喺自己屋企開派對，一個人煮20人嘅大餐，整咗火雞、羊架、意粉仲有甜品，真係第一次煮咁多人嘅分量，煮到我身水身汗，不過我好享受煮嘢食，同埋最後大家都讚好味，自己都好有滿足感。」

聖誕禮物夠驚喜

Larine又指在交換禮物的環節中，想了一份「別出心裁」的禮物，令人萬分驚喜：「個交換禮物嘅主題係要令人嘩一聲，但因為我掛住煮飯，完全唔記得要買禮物，所以我就拎咗伴碟嘅車厘茄放喺個戒指盒入面，收到嗰位朋友真係嘩一聲。好彩我啲朋友都係一樣，有個喺聖誕襪放咗個雪梨，有啲就帶咗個奇異果，真係層出不窮嘅嘩。」

專心工作 唔恨拍拖

作為女神的Larine理應追求者眾，不少男士更願做「兵」為其「服務」，惟她直言現時並冇追求者，更表示絕不收「兵」，只將心思放在工作上：「我依家唔恨拍拖，自己都大個女，對自己嘅目標更加清晰，所以唔想拍拖，想專心工作先，同埋我唔想拍拖就唔會畀人追，亦都唔會派好人卡。」

接受忘年戀

至於現時不乏忘年戀，Larine直言不抗拒，更自爆不喜歡靚仔：「自己都比較開放，唔會抗拒，因為都係人生嘅一種經歷，可能拍戲都會接到呢啲角色，同埋我唔鍾意靚仔，鍾意有特別同有才華嘅人，總之第一眼要好合眼緣。」

場地：天慶