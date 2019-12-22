扮爸爸唱歌　杜德偉3歲仔仔high爆勁可愛

杜德偉（Alex）身在台北為平安夜假北京舉行的巡唱積極綵排，笑言已進行到「六親不認」的搏殺境界，可是太太李曉冰（Ice）日前專程帶同寶貝囝囝Alex Junior （AJ）前來探訪，令他不得不宣告投降：「對住AJ我沒辦法了。」百忙中也暫放下工作片刻陪囝囝玩。期間，AJ連續陪住Alex和band練歌兩日，最有趣是只有三歲的AJ極有表演欲，常模仿爸爸唱歌之餘，又自high跳「得意舞」，搞到Alex心心眼，更忍不住大力錫啖囝囝，又說：「收工啦，你可以返屋企。」

Alex接受訪問時，大讚囝囝有演藝天分：「佢的而且確對音樂好有反應，好鍾意模仿人，我咪畀支咪佢，我唱乜，佢唱乜，佢又唔知自己唱乜，但啲音好準。」不過北京的歌迷暫未有機會欣賞到AJ上台演出，皆因當地天氣太凍太乾，況且他想集中精神做騷，故囝囝在他開騷前先回港，待他完騷後也即回港陪寶貝仔過聖誕。至於今次巡迴，Alex說是全新編排，全騷只唱經典國語歌，且更是集港、台最精英又合作過的班底，唯獨dancers是首度同台：「好多都係20歲出頭，可以同我嘅年紀拉番勻啲，哈哈。」