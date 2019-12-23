「小鮮肉」勁吸引　內地小花最愛嗒

當紅小鮮肉許凱疑被內地小花白鹿「私有化」，其實內地不少女星專攻小鮮肉，與90後一線小生傳緋聞，被視為「小鮮肉收割機」！

鍾楚曦 李現

26歲的內地女星鍾楚曦初出道以拍攝劇集為主，2017年拍攝馮小剛執導的電影《芳華》後聲名大噪，橫掃多個新演員獎項，更入選「2019福布斯中國30歲以下精英榜」。有指2014年她與現年28歲的男星李現拍拖，經常網上互動晒愛，李現被指曾撰寫500字的情書示愛，因他仍未走紅，最終「女尊男卑」分手收場。

李沁 肖戰

29歲內地女星李沁2010年入行，2017年憑劇集《楚喬傳》人氣急升，翌年在《如懿傳》演出「容妃」一角成功上位。她與現年28歲的內地男子組合X玖少年團成員肖戰，曾合拍攝劇集《鬥破蒼穹》、《狼殿下》、《慶餘年》及電影《誅仙I》而傳出緋聞，有指他倆同到外地滑雪「洩蜜」，惟女方堅稱單身。

孟美岐 王一博

21歲的孟美岐是女子組合宇宙少女及火箭少女101成員，去年參加節目《創造101》奪冠而為人認識，今年憑電影《誅仙I》升呢「億萬票房女星」。爆紅後的她，即與同門並在《創》擔任導師的22歲偶像王一博爆「師生戀」，有指二人早於節目前已暗中交往，更被翻出頭貼頭拍親密合照。