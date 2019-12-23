東方日報C1：許凱扭正白鹿小三變螢幕CP

憑《延禧攻略》爆紅的24歲內地男星許凱，被揭感情生活混亂，背正印網紅女友搭上90後小花白鹿，一張舊床單成為出軌鐵證，形象直插谷底。直至男方爆出慘遭前度家暴，二人才重出生天，被打造成炙手可熱的螢幕CP，最近他們又情侶檔拍攝新劇內地版《大長今》，攞正牌親熱。

許凱在經典劇集《延禧攻略》中飾演情深「傅恒」，人氣急升，迷倒一眾女粉絲，豈料他遭前網紅女友金伶佳（大金）不停爆料，包括施以家暴、食軟飯等，更指他出軌與同公司藝人白鹿發展，事緣女方晒出一張高跟鞋照片，被大金認出相中背後的床單是自己所送，大金即諷刺二人滾上她送的床單！之後男方再被拍得夜訪白鹿香閨，連串負面新聞令許凱事業大受打擊，白鹿亦背負「小三」之名，兩人不停遭網民攻擊。

成功洗白 戀情半公開

其後網上流出短片，許凱在片中被大金箍頸及要求跪地，任由女方指着頭出言凌辱，令網民倒戈同情男方。加上他與白鹿同屬金牌製作人于正的公司，有于正背後發功力捧他們成為螢幕情侶，在古裝劇《招搖》擔任男、女主角，劇中有不少親熱鏡頭，接吻戲連場，獲網友封為「搖籃CP」，成功將二人「洗白」。二人關係亦由一年多前不肯承認，變成愈來愈公開，女方拍攝花絮時，更不避嫌挨在男方背上，另外又流出一段影片，白鹿疑伸手捏許凱的大腿和Pat Pat，即時引起網民熱議，雖然有人批評女方「沒分寸」，但足證雙方關係殊不簡單。

有力做楊冪接班人

最近許凱與白鹿再情侶檔拍劇，被取笑又可以攞正牌煙韌，二人明年將第三度合作，主演被形容為內地明朝版《大長今》的古裝劇《尚食》，既有錢搵更可以日對夜對。其實他們公開戀情指日可待，之前齊齊上綜藝節目，手拖手唱情歌，而且深情對望，肆無忌憚在電視機前放閃，今年還獲頒發年度戲劇人氣男女藝人獎。

「小三」白鹿成為最快上位小花之一，在《烈火軍校》中一洗清純少女形象，剪短髮扮男裝，變身民初版花木蘭，令人眼前一亮。在于正力谷下，她將有多套劇集面世，外界睇好有望繼吳謹言後爆紅，做楊冪、趙麗穎的接班人。

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