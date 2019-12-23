啜完再攬！玄彬孫藝珍感情升溫收視破8%新高

韓國型男玄彬夥拍女星孫藝珍合演的tvN新劇《愛的迫降》，有神劇《來自星星的你》編劇朴智恩加持而被睇高一線，內容圍繞玄彬飾演的北韓軍，與被迫急降北韓的南韓人孫藝珍，展開驚險又浪漫的愛情故事。

昨晚第4集劇情延續上集原本計劃坐船逃離北韓的孫藝珍，遇上北韓軍人上船搜查，同行的玄彬即模仿韓劇情節，突然向孫藝珍獻吻，二人上演首場吻戲，之後孫藝珍亦配合他，狂抓其頭髮作狀狂啜他，之後船夫向前來搜查的北韓軍人指二人是專程出海夜釣，情到濃時不禁親熱，孫藝珍即攬實玄彬，向北韓軍人稱二人就快結婚，成功瞞天過海，但她卻未能繼續前往接駁船逃返南韓。

事後孫藝珍聽到玄彬說剛才二人熱吻是沒有任何意義，感到不悅。昨晚一集中，孫藝珍打算再用滑翔傘逃離北韓，又遇上北韓軍人追捕，幸有玄彬在旁攬實她，二人感情升溫，刺激收視由上集7.414%升至8.499%，創下啟播以來的新高。

而在結尾彩蛋中更透露原來玄彬與孫藝珍過去已有一面之緣，當時玄彬與北韓未婚妻到瑞士旅行，偶遇想跳橋輕生的孫藝珍，玄彬上前要孫藝珍替他與未婚妻合照，才打消孫藝珍輕生的念頭。