GOT7昨抵青島　JYP斥粉絲不守秩序致藝人跌倒

韓國人氣女團TWICE早前結束日本行程，返抵韓國機場時因為有大批粉絲瘋狂跟拍，導致隊長志效在混亂中被摔倒的粉絲絆倒受傷，當時所屬的JYP事務所曾發聲明譴責。而同門男團GOT7昨日出發往青島舉行簽名會，相隔多時到訪內地的七子，抵達青島機場後便被粉絲重重包圍，不少粉絲拿着相機奔跑，情況混亂，香港成員Jackson亦在混亂中跌倒。

Jackson昨晚透過Instagram Story呼籲接機的粉絲注意安全：「今天機場裏面，一下飛機，一邊拿着大相機，一邊奔跑的朋友們，拜託自己注意下安全，看看前面，看看後面，你們自己的安全、他人的安全都重要，今天就算了，萬一下次撞到別人，或者你們自己受傷怎麼辦？對吧？安全第一，為了你，為了我，為了機場秩序。」

JYP事務所昨晚發聲明，指在青島機場有人越過工作人員及保安，做出不受秩序及違法行為，導致藝人跌倒，會遁法律途徑追究，並表示會將在禁區跟隨藝人及做出影響藝人安全的粉絲列入永久黑名單，以後不得參與GOT7的任何活動。