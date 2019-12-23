以移居英國為由　韓惠珍缺席活動遭索償134萬

韓國38歲女星韓惠珍於2013年與年輕7歲的南韓國腳奇誠庸結婚，兩年後為丈夫誕下女兒，因老公長期效力英超球隊，韓惠珍曾隨對方移居英國，照顧家庭，而今日就有報道指擔任2018年韓牛宣傳大使的韓惠珍，曾以要與老公搬往英國為由，缺席韓牛宣傳活動，因而遭韓牛自助金管理委員會追討高達5億韓圜（約341萬港元）的賠償金。

委員會於2017年11月選定SM C&C事務所為廣告代理，SM C&C邀請韓惠珍擔任「2018年韓牛宣傳大使」，當時合約上註明宣傳大使一年內至少要參加三次宣傳活動、要現身新年及中秋的韓牛直銷會及出席韓牛日，一年的廣告酬勞是2億5,000萬韓圜（約174萬港元），如未能履行合約，則要賠償雙倍酬勞，除非是在不得已的情況下未能履行合約，則可在協議下歸還酬勞。

委員會指去年6月曾透過SM C&C邀請韓惠珍出席在清溪川的中秋韓牛直銷會及韓牛日活動，但韓惠珍表示要與丈夫搬到英國，不能出席活動，他們於8月再次通過SM C&C強調中秋直銷會與韓牛日都是在合約上有提及的內容，如不出席便是違約，但韓惠珍沒有理會，到最後亦沒有現身活動，委員會因此向韓惠珍及SM C&C追討5億韓圜的賠償。

首爾中央地方法院指委員會已經數度通過SM C&C要求韓惠珍出席活動，而韓惠珍在合約上的確有義務出席有關活動，她在簽約時應已知道必須參加韓牛日活動，但即使去年6月開始便收到出席邀請，最後還是缺席活動，但考慮到韓惠珍已參加過兩次韓牛宣傳活動，並已拍過電視及電台廣告，認為5億韓圜（約341萬港元）的賠償金並不恰當，因此判韓惠珍向委員會賠償2億韓圜（約136萬港元）的違約金，而SM C&C因為有向韓惠珍轉達委員會的要求及意見，已盡合約責任，不用承擔違約金。