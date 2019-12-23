以移居英國為由 韓惠珍缺席活動遭索償134萬
2019年12月23日 14:27
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擔任韓牛宣傳大使的韓惠珍以要搬到英國與丈夫奇誠庸同住為由缺席宣傳活動，遭委員會索償。
韓國38歲女星韓惠珍於2013年與年輕7歲的南韓國腳奇誠庸結婚，兩年後為丈夫誕下女兒，因老公長期效力英超球隊，韓惠珍曾隨對方移居英國，照顧家庭，而今日就有報道指擔任2018年韓牛宣傳大使的韓惠珍，曾以要與老公搬往英國為由，缺席韓牛宣傳活動，因而遭韓牛自助金管理委員會追討高達5億韓圜（約341萬港元）的賠償金。
委員會於2017年11月選定SM C&C事務所為廣告代理，SM C&C邀請韓惠珍擔任「2018年韓牛宣傳大使」，當時合約上註明宣傳大使一年內至少要參加三次宣傳活動、要現身新年及中秋的韓牛直銷會及出席韓牛日，一年的廣告酬勞是2億5,000萬韓圜（約174萬港元），如未能履行合約，則要賠償雙倍酬勞，除非是在不得已的情況下未能履行合約，則可在協議下歸還酬勞。
委員會指去年6月曾透過SM C&C邀請韓惠珍出席在清溪川的中秋韓牛直銷會及韓牛日活動，但韓惠珍表示要與丈夫搬到英國，不能出席活動，他們於8月再次通過SM C&C強調中秋直銷會與韓牛日都是在合約上有提及的內容，如不出席便是違約，但韓惠珍沒有理會，到最後亦沒有現身活動，委員會因此向韓惠珍及SM C&C追討5億韓圜的賠償。
首爾中央地方法院指委員會已經數度通過SM C&C要求韓惠珍出席活動，而韓惠珍在合約上的確有義務出席有關活動，她在簽約時應已知道必須參加韓牛日活動，但即使去年6月開始便收到出席邀請，最後還是缺席活動，但考慮到韓惠珍已參加過兩次韓牛宣傳活動，並已拍過電視及電台廣告，認為5億韓圜（約341萬港元）的賠償金並不恰當，因此判韓惠珍向委員會賠償2億韓圜（約136萬港元）的違約金，而SM C&C因為有向韓惠珍轉達委員會的要求及意見，已盡合約責任，不用承擔違約金。