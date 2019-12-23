馮盈盈做過馬會推廣員　同洪永城些牙心得

無綫藝人馮盈盈與洪永城早前到沙田馬場拍攝宣傳短片，在短片中盈盈飾演馬會推廣大使，熟練地為飾演遊客的洪永城做嚮導，盈盈笑言：「當推廣大使對我嚟講完全零難度，我喺大學時期曾兼職馬會推廣員，對馬場設施瞭如指掌，今個馬季又擔任賽馬日嘉賓，對賽馬或多或少都有心得。」至於洪永城很期待在活動中與一眾入場觀眾見面，感受一下場內熱鬧的氣氛：「我最享受觀賞賽事時嘅氣氛，與場內馬迷一同為心水名駒打氣，親身感受速度感同拼勁，感覺好震撼！」

講到新一年，已成為業主的兩人均不約而同表示買樓是他們的新年願望，洪永城說：「我好鍾意旅遊，夢想係世界每個角落都有屬於自己嘅家，每去一個地方都有專屬嘅落腳點。如果贏到巨獎，我必定會喺外國買樓，首選曼谷同紐西蘭，前者近香港，閒時可以同三五知己嚟個快閃度假，為自己充充電，至於後者就滿載我嘅回憶，好懷念昔日喺當地讀書、生活嘅無憂日子，最希望將來可以帶另一半去當地定居，想像兩口子退休後擁有農場同愛駒，過住自給自足嘅生活，每日都優哉游哉，好寫意。」

而盈盈也有周詳的計劃，她堅持若贏得巨額大賞會繼續演藝事業，她表示：「中咗獎後會先小休，請屋企人去旅行，然後一個人去外地修讀演藝深造課程，希望學成歸來後觀眾會睇到我嘅演技大有進步。」除了請家人旅行外，她亦會請朋友食飯，亦會捐款幫助別人。