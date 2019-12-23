威呀！林文龍任亞視副總裁：我會做好呢份工

今日亞視舉行《2019亞洲小姐總決賽》記者會，台上宣布藝人林文龍成為亞洲電視副總裁，並頒發職員證予他。林文龍在台上表示：「好開心用一個新形象同新身份同大家見面，好謝主席同鄧總對我嘅信任，交托呢重要嘅任務畀我，我會將我自己呢三十幾年從事呢個行業嘅經歷同知識好好咁做好呢份工作！」

他愈講愈心雄，道出新上任的宏願：「從我由TVB、亞視、HKTV、內地同其他唔同地方得到嘅經驗同見識，我會將我認識所有好嘅嘢好好咁運用，同埋將唔好嘅嘢摒除咗之後，做好亞洲電視，等所有觀眾知道喺亞洲市場唔係淨係得日劇、韓劇同內地劇好睇，其實我哋香港一樣可以製作一啲好有質素嘅電視劇畀大家睇，特別係之後落嚟我哋亞洲嘅出品。我哋都係剛接手，我哋會用好謙卑嘅心同態度，邊學邊做，唔好辜負香港人對亞洲電視嘅期望，我哋會好用心去製作一啲好有質素嘅影視作品畀觀眾睇，亞洲電視係一個好有歷史嘅電視台，好多人一路擺喺嘴邊會懷愐以前幾精彩，同時間我哋需要看前望，唔好辜負大家嘅期望，我哋會用心做好呢份工作。」

一月才上任

他接受訪問時被問到為何會答應擔任該重任，他說:「我都考慮咗一段時間，我同賴主席（亞洲電視控股非執行董事兼聯席主席賴彩雲）私下係好朋友，佢有咗呢個概念，佢同我講，我都需要好審慎咁考慮，雖然我對呢個行業已經係有一定嘅認識，我亦都從影三十幾年去過唔同嘅台做嘅，但大部分時間都係幕前工作，我都係屬於初哥！」

對於之前吳雨話亞視傾緊《英雄本色》？他說：「我有聽過，我到今日未正式上任，我需要坐低同之前在任嘅傾，一月正式上任。（受薪？）我係受薪。（之前亞視大裁員﹖呢個係咪你考慮因素？）呢樣唔係我考慮因素，我哋唔會罔顧自大喺度講，我哋後面有幾強大或者資金有幾充裕，我哋會好務實去做好我哋面前嘅嘢。（財政健全﹖）之前我唔夠膽講，但由我上任開始，呢一刻我可以講係健康健全。（會請人﹖）當然。希望畀到信心我去見嘅合作夥伴或同行。（暫時放下演員工作﹖）係，我唔會有時間！」

過百萬年薪？

開是否過百萬年薪？他說：「唔好將錢放在咁高，賴主席係好體諒身邊朋友同員工嘅人，我認識嘅佢，佢向來好錫員工，所以佢係唔會刻薄每位員工，包括我。（完全係COVER到之前推嘅工作﹖或者多幾倍﹖）你哋咁問係擔心我嘅生活，如果我生活有咩問題，我會同大家講，大家隨緣樂助。（請太太出山﹖）現階段唔會。唔係我批唔批准，係我個女，佢權力比我大。我任何時間出去做嘢，個女都批准，但媽咪，佢係唔批准。」