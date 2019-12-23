《多功能老婆》劇透：劍雄妒忌破壞浩田藍飛

第二十一集 (12/23)

聲隆相約劍雄（黃浩然飾）收車，叮囑劍雄善待藍飛（楊千嬅飾）。藍飛把織好的頸巾交給名順（魯振順飾），請他轉寄浩田（周柏豪飾），名順謊稱浩田已移情別戀。另一邊，浩田覆診時竟與藍浪（許紹雄飾）結緣。楊嬋（苗可秀飾）知道思蕾（朱晨麗飾）有孕，送她名貴首飾示好，思蕾毫不領情！梅夫人立平安囑將遺產都交予君明（王梓軒飾），但要求君明和顏成功（于淼飾）結婚，並暗示可讓風華（陳煒飾）作情婦，君明抗拒。君明擔心風華的安危，着她早日斷絕過去的關係，卻意外發現風華的秘密……思蕾與風華得知浩田失憶，讓他看藍飛照片，浩田感覺熟悉……

第二十二集 (12/24)

浩田和藍飛促膝談心，劍雄妒忌破壞，兩男爭吵，藍飛竟感到興奮。劍雄以合夥人身份返回舊公司，報了昔日被琦敖解僱之仇。浩田答應買下藍浪喜愛的茶餐廳讓他主理，並相約宏立與思蕾和解。思蕾直言二人最大障礙是楊嬋，楊嬋聞言大鬧茶餐廳，藍浪發威把她罵走。梅夫人突然到風華家，直言絕不會接受風華，風華感覺受傷害。楊嬋決定把萬和丸秘方交出，不料秘方被誤發上網，她不勝打擊暈倒送院！劍雄希望藍飛與啟佳搬到新居重新開始……

第二十三集 (12/25)

藍浪覆診時遇見楊嬋，知道楊嬋被眾人厭惡，便教她重新爭取身邊人關心的方法。宏立愛情和事業出現危機，又得知楊嬋患上腦退化症，陷入人生低潮，便聽從浩田建議，一走了之……聲隆和思蕾到醫院探望，楊嬋誤認二人為丈夫和弟婦，聲隆由憐生愛。君明決定與風華遠走高飛，梅夫人亦對君明施行制裁，顏成功深知此舉未必有效，決定利用風華的秘密破壞眾人關係。藍飛得知秘密後徹底崩潰，姊妹情決裂……藍飛獨自黯然半天，突然聽到口琴聲……

第二十四集 (12/26)

君明得知顏成功的詭計，十分厭惡，劍雄亦不齒她所為。劍雄心知婚姻無可挽回，不惜用法律手段奪回啟佳。楊嬋的謊言被揭穿，眾人感失望。浩田希望劍雄不要再令藍飛痛苦，寧願退出，卻被啟佳的話感動……浩田因藍飛的處境而矛盾痛苦，對她避而不見，此時名順向他道出當年一個秘密，浩田震驚……浩田設局令宏立、思蕾和好。梅夫人約藍飛見面，藍飛坦言會祝褔風華和君明幸福；梅夫人的一個決定，令顏成功懷恨，不惜向君明和風華報復……

第二十五集(大結局) (12/27)

藍飛發現顏成功蹤影，着眾人快找回風華。浩田、藍飛、君明上船，看到風華平安，此時，顏成功登上遊艇，為她的報復大計行最後一步……聲隆了解浩田的矛盾，決定傾全力支持他尋求幸福，浩田感恩，並承諾到外國繼續讀醫。風華收到君明送給她的求婚禮物，幕幕溫馨場面重現眼前……風華離港前，藍飛終能趕上，好姊妹冰釋前嫌。浩田出發前買了一對耳環，許諾如果心中一直有對方，就一直戴着耳環，二人在互相祝福中分道揚鑣……