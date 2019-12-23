余香凝戴百萬珠寶　尿急唔敢屙

女星余香凝（Jennifer）近日受邀出席高級珠寶品牌發布活動，當天她以一襲低胸連身長裙登場，小露「線頭」，盡顯女性曲線。平日罕有性感示人的Jennifer笑言藉此一圓公主夢：「今日出席首飾品牌嘅活動，真係好開心，因為每次都可以着得好靚、試戴好多好靚嘅珠寶，覺得自己好似公主咁！為咗配合品牌高貴形象，所以着得比較優雅，所以出入都要小心啲，提醒自己唔好咁粗魯。」

作為影壇新寵，Jennifer經常有機會戴上高級珠寶，不過她竟自爆每次都要禁水：「自己試過將價值七位數字嘅首飾戴上身，之後就唔夠膽飲水，因為我驚去廁所，洗手除低隻戒指就唔見咗，所以全日只係飲幾滴濕吓口。」

提到第一次購買珠寶的經歷，她笑言學生時期曾送手鏈給「心上人」：「以前試過買手鏈畀媽咪做生日禮物，記得當時仲讀緊書，同妹妹一齊儲零用錢，不過冇乜經濟能力，只能夠買純銀，所以自己有個目標，希望努力工作，儲到第一桶金，首先送層樓畀媽咪，之後再買一條好靚嘅鍊畀媽咪，我自己偏好簡約設計，因為比較耐看。」

Jennifer對媽咪豪爽，但就捨不得買首飾給自己，不過余媽媽甚有遠見，早已為兩位女兒儲定金器，她透露：「媽咪有買定龍鳳鈪，留畀我同妹妹做嫁妝，不過我應該冇咁快戴到喇，之前有玄學師傅贈言，話我呢幾年冇桃花！」

揚言寄情工作的Jennifer，更想與童顏媽咪母女檔接Job：「早排我同媽咪、妹妹去希臘旅行，人人都話媽咪keep得好好，好似家姐咁，所以我喺呢度呼籲各大廣告商，可以搵我哋『三姊妹』代言首飾，或者拍廣告，我可以做埋佢經理人，哈哈哈。」