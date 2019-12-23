G.E.M.緊張到甩耳機　阿信貼心幫對方戴番

台灣天圑五月天巡迴演唱會在台北桃園國際棒球場舉行，唱完多首金曲後，成員石頭開心地說：「很高興，你們也在，家人也在，你們更是我們的家人。」瑪莎則表示：「每次看到大家還是很開心，很珍貴，希望大家唱的很開心。」冠佑希望「五迷」把棒球場當作最大的KTV包廂大聲唱。

首次為女歌手戴耳機

五月天更請得G.E.M.（鄧紫棋）再度擔任嘉賓，合唱完《盛夏光年》後，她忍不住大喊：「哇！我沒想到第二次當你們嘉賓還是好緊張，而且緊張到（監聽）耳機不知道去哪！」她找到後，阿信說：「你要我幫你戴嗎也可以？」G.E.M.則提醒「紅色是右邊」，阿信忍不住笑說：「我知道，我也是專業歌手。」台下笑成一片；阿信接着說：「歡迎鄧紫棋，我這一生在台上跟女歌手跳過舞，但幫女歌手戴耳機是第一次，我們上次合作是鳥巢，今天是在台北！」G.E.M.也驚呼台北的歌迷大合唱威力：「我覺得台北的尖叫聲無敵大聲，太厲害了你們！」

最近發行全新大碟《摩天動物園》的G.E.M.，其創作的功力讓阿信忍不住問：「你為甚麼有時間寫那麼多好聽的歌，但還是美美的。」她則妙回：「你知道我創作都是在看你的歌詞。」妙語如珠的回應，讓大家笑爆。阿信提到導演廖人帥幫她拍的新歌《摩》MV中，有許多過去暢銷歌曲經典的封面，但唯獨沒有五月天，讓阿信問說：「為甚麼裏面沒有五月天的封面？」反應很快的她笑回：「這是廖人帥導演的問題，我等一下幫你打給人帥。」阿信則笑虧：「我看你先不要打給人帥，你先打他好了！」