天堂鳥聖誕冧女　Tyrese約咗朱咪咪睇牙

男子跳唱組合BOP天堂鳥現身工展會，成員歐喬鋒（Tyrese）指事隔兩年重遊舊地並表演，好掛住個舞台，相反許俊豪（Lincoln）就掛住Shopping：「呢度好多鮑參翅肚買，之前嚟表演會有好多禮物收，都夠食過年㗎！」

唔想成隻肥豬上台

講到Lincoln右手斷骨傷勢情況，他指還未完全康復，仍要持續做物理治療：「本身可以拎到20Kg嘅嘢，依家拎10至20磅就已經係極限。」此時Tyrese抵死說：「淨係夠力托住個頭。」笑翻全場！Lincoln續話因傷後少去做Gym，肥了不少：「體脂由得10%以下，升到15%，要盡量減，遲啲出騷要騷身材嘅話都唔想成隻肥豬上台。」

Lincoln暗約鍾晴？

聖誕節將至，問三子可有約緋聞女友度佳節？Tyrese即自爆有約：「約咗朱咪咪同吳啟華，哈哈！要去睇牙科保健，平安夜會同屋企人食火雞。」問葉灝基（Gordon）可有約緋聞女友兼同門師妹Carman？他笑笑口話：「約咗同學，（Carman）公司都成日見。（咁快見到厭？）對佢哋兩個厭啲！」就連Lincoln都用「中學同學」做擋箭牌，再次被Tyrese嘲笑：「係『中』定『鍾』（鍾晴）同學呀？」搞到Lincoln傻笑無言。