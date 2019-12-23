赴埃塞俄比亞跑10K　林奕匡7日瘦8磅

歌手林奕匡（Phil）完成「埃塞俄比亞10公里路跑」及慈善探訪後返港，由於所到之處是高海拔地區，他透露曾出現高山反應：「因為我跑時有啲要挑戰自己嘅心態，用咗喺香港跑步嘅速度，結果跑完第二日就發燒，都有少少後悔自己咁Chur，加上受防高山症藥物影響，日日都肚痛，同埋去較偏僻嘅地方又冇廁所，搞到我唔敢食早餐，整個行程7日，但我結果足足瘦咗8磅。」

行斜路都喘氣

Phil又話出發前4個月瘋狂練跑，里數可謂他之前4年來的總和，可是受當地空氣稀薄影響而成績麻麻：「用咗80幾分鐘，除咗因為我冇預早去起步點外，喺嗰度行斜路都喘氣，好多參賽者都係行唔係跑。」又指太太李靄璣曾想隨行，但他怕太太辛苦，所以着太太乖乖留港等他。

視察救盲手術

除跑步外，他亦隨義工視察救盲手術，更用大開眼界來形容當地的醫護人員：「醫療設備較簡單，連燈都唔開靠自然光，但啲醫護人員技術好，僅20多分鐘就完成手術。」Phil直言曾想過做醫生，只是7、8歲時，發現自己一見血就驚到腳軟，就知無望如願，但他想用歌手身份去呼籲更多人參與慈善，感覺都算幫到人。

用身體語言溝通

問和非洲小朋友如何溝通，他說：「用身體語言，佢哋hi同bye都識嘅，雖然溝通唔容易，但係佢哋好友善想同我哋互動。（喺非洲有冇創作靈感？）佢哋對音樂好有節奏同拍子，嚟緊我會陸續推出喺美國創作嘅歌，畀全新林奕匡嘅感覺畀歌迷，或者將來玩另類嘅音樂時候，可以加入佢哋嘅音樂元素嚟試吓。」