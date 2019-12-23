又到聖誕…李靖筠自爆約咗陳家樂飛起陳瀅

藝人陳家樂、李靖筠因合作賀歲片《我的筍盤男友》而結成好友，趁聖誕佳節，兩人日前大玩「鬥富貴」遊戲，用一分鐘時間於一盤鑽飾中揀選最貴一件，結果李靖筠9秒9揀中，大勝陳家樂，事後仲教家樂點揀名貴首飾，相當有心得！贏咗遊戲有獎，李靖筠獲佩戴六百萬「鴿子蛋」黃鑽頸鏈影相作「禮物」！

談到聖誕佳節，問家樂會否約緋聞女友陳瀅去街？原本滔滔不絕話題多多的陳家樂，一聽到「陳瀅」兩字，即刻「Dead air」，望住小師妹李靖筠「求救」，起初師妹都笑佢：「你望住我做咩，我又唔係陳瀅！」但之後都幫師兄解圍，話聖誕家樂約了她，因為新片大把宣傳要做。

流行玩雞肋遊戲

至於過去有哪個難忘的聖誕？李靖筠笑言年年都會跟家人吃自助餐，但其實她不喜歡吃，因為自己食量太小；家樂則表示曾經有一年聖誕返教堂唱聖詩，感覺平安、寧靜，所以都幾難忘。

聖誕節當然有不少派對，家樂笑言近年興起玩「雞肋遊戲」，就係將屋企不要的物件拿出來抽獎，他笑言收過一個非常核突的卡通電話機殼，令他得物「唔敢」用，得啖笑，而李靖筠則笑言曾送過香味眼罩作抽獎禮物，自己都非常嫌棄。

談到2020年的新年願望，李靖筠直言2019年是她的幸福年，所以未來都不敢再貪心，只希望每次工作都有一顆期待的心；陳家樂則希望未來一年，工作量愈來愈多，他要更努力工作，希望有好成績。

珠寶首飾及場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

Carlos陳家樂

化妝：Yannis Yip

髮型：kenrickSiu

服裝：hugo

Gladys李靖筠

化妝：ShuenKong @WiLL Wong

髮型：Ziv Yeung @zivyeunghair

服裝：marimekko