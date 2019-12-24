【大滿貫】港姐出身！徐子珊歌影視三全

徐子珊2004年參選港姐奪冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四獎，入行後事業平步青雲，於電視、電影和樂壇均有出色成績，大滿貫告別娛樂圈。

揚威金像獎

2007年，她在處女電影《跟蹤》擔任女主角，與影帝梁家輝和任達華合作，她奪得第3屆香港電影導演會年度「新晉演員」金獎，以及第27屆香港電影金像獎「最佳新演員」。

狂掃新人獎

2009年，子珊推出首張EP《Kiss Me Kate》，《Hit Me》唱到街知巷聞，同年獲頒「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」、《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎」金獎、《十大中文金曲》「最有前途新人獎」金獎及「新城勁爆新人王」。

劇集受歡迎

子珊拍攝多部無綫劇，憑《學警出更》及《舞動全城》於2007年奪《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」。2012年她於《雷霆掃毒》飾演身世坎坷的「陳家碧」，獲頒「我最喜歡的電視女角色」。

一秒輪姦戲

子珊在《雷霆掃毒》一場被輪姦戲，播出前大肆宣傳，令人引頸以待，不過播出時鏡頭只得一秒，網民不滿大叫「回水」。她在另一劇集《神鎗狙擊》，因經歷多次炸彈爆炸、手榴彈及汽油彈襲擊都安然無恙，網友笑指有「不死之身」。