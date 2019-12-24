探訪殊教育需要小孩　趙哲妤聽障囡囡得救

藝人趙哲妤（Uny）以「愛心大使」身份出席《童心同樂慈善夜》，講到育兒心得，她表示：「讓女兒活出自身天賦係我當母親嘅座右銘。」Uny更帶三歲的女兒Natalie（小魚）一齊去探訪有特殊教育需要（SEN）的小朋友，她認為身教和親身參與是非常重要。

當見到這些小朋友有的擅長繪畫、有的精於跳舞，每個都有不同的潛質，她即時深有感受：「當初有先天聽障嘅囡囡出世，我以為佢永遠聽唔到、講唔到，但囡囡接受咗唔同治療之後，依家聽得好好，亦開始講嘢，所以各位媽媽要堅持唔好放棄。」Uny還呼籲大家支援特殊學習需要兒童。

安排女兒新加坡升學

正在修讀言語治療學系碩士課程的Uny希望學以致用，除了教導女兒外，將來還可以幫助有需要的特殊教育小朋友。Uny透露她不時會到關注特殊教育小朋友的組織或教育中心當義工，因為不是每個人也有能力去找私人專業言語治療師上堂培訓，她很喜歡與特殊教育小朋友的家長互相交流及互相勉勵。聖誕節將至，Uny計劃帶囡囡到新加坡過節，順道物色國際學校預備囡囡將來到外地升學。