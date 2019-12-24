東方日報C1：徐子珊退出娛樂圈追博士夢

近年熱衷心理學的徐子珊，半年前獲碩士名銜，為繼續追夢，甘願放棄經營多年的演藝事業，宣布退出娛樂圈！她坦言過去多年似為「形象」而活，失去自我，加上性格缺陷令人際關係有障礙，故決定40歲送自己一份勇氣，移居歐洲生活兼進修，藉此尋找真正的自己，並開始賣車、賣豪宅，實行全面撤出香港。

「真係好鍾意讀書」

港姐出身的徐子珊，15年來於歌影視三棲發展，成績不俗。近年她卻重返校園，修讀心理學碩士及珠寶設計課程，經過兩年的半工讀，半年前已順利畢業，再加上與王祖藍公司的合約屆滿，促使她認真規劃將來，最後選擇退下火線，正式向水銀燈說再見，做回一個普通人。

子珊日前接受本報訪問，娓娓道出這個決定的由來：「有掙扎過，但又真係好鍾意讀書，之前又返學又拍劇好辛苦，好彩成功畢業。我希望繼續呢方面發展，冇諗學到邊個階段，但會係心理學研究，可以繼續讀博士、教育同臨床方面，想去外國進修，學讀到同讀唔到嘅嘢、生活上嘅智慧，所以會去第二度生活，將基地搬去外國，畀多啲時間同空間做自己想做嘅嘢。」

資金充裕 生活無憂

問到是否已儲落一大筆錢應付往後開支？她表示向來慳儉，故手上資金絕對維持到日後的生活水平，並笑言食薯仔比食米芝蓮更開心。至於會在歐洲哪個城市定居？她說：「呢半年我飛好多次，四圍睇邊度適合自己，其實荷蘭同德國都有心理學，非常唔錯。（唔再返香港？）希望係咁，舒服啲！呢份勇氣係送畀自己40歲嘅禮物，所以想盡快走。（會唔會返轉頭？）就算係都係幕後，唔會幕前。」

「生粒暗瘡都覺得錯」

談到演藝生涯，子珊坦言未能完全做回自己：「以往係為一個形象開工，每日花兩個鐘扮靚，好注重外表，生粒暗瘡都覺得自己錯，好有壓力！（離開無綫更認識自己？）未夠，過去3年簽咗經理人公司，但覺得係人哋照顧我，好溫室，令我唔識應付好多嘢，幾時進退都唔識。（幾時醒悟？）當然碰過好多釘，人生亦唔會冇，工作之外，我人際關係有障礙，性格亦有缺陷，要包容自己，只係過去15年醒唔到。」

碩士畢業加上藝人合約完結，子珊可謂一身輕。問到撇除藝人身份會否自由度大增？她坦言：「離開香港會更好，香港環境好難，外國得到力量係唔需要從眾，好緊要，可以獨立思考做決定。依家希望向博士方向進發，研究都冇問題。（賣晒香港資產？）係呀，最唔捨得架車，層樓有啱價錢就放。」

憧憬結婚：等愛情搵我

雖然子珊表示經過深思熟慮才決定退出娛樂圈，但此舉不難令外間猜測她秘密結婚，她對此哈哈大笑說：「秘密呢樣嘢，依家仲有咩？」單身多年的她不諱言嚮往愛情，但不會強求，認為一切自有上天安排，難怪她滿有信心說：「我覺得呢個人應該喺外國等緊我，我唔會去搵愛情，等愛情去搵我。依家追求內心嘅平靜，呢樣嘢唔容易。有個教授曾經講過『當愈學得多，到頭來發現自己原來好唔識嘢』，呢番說話對我好深感受。（即係你偏向喺外國組織家庭？）似係囉！但冇人睇到將來。（憧憬結婚？）有憧憬開心嘅將來。」

給粉絲的話：

子珊入行15年，遇過高低起伏，但粉絲對其熱愛不減，如今她有個新開始，臨別前不忘向一班多年的支持者講多謝：「其實4年前離開無綫，已經Close咗影迷會，但我哋繼續有聯絡，呢班Fans為我做咗好多嘢，真係好多謝佢哋。記得頭兩年我帶佢哋去做義工，所以希望往後日子，即使我唔喺香港，佢哋都會繼續去做呢樣嘢。」除了粉絲，子珊特別感激娘家無綫多年來的愛錫：「畀咗好多機會我，令我長大，尤其係樂小姐（樂易玲），佢真係好似媽媽，對我好好。」

場地：Madame Fu Grand Cafe Chinois

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