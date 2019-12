曾參選華姐嘅藝人倪晨曦(Elva),後來轉戰模界及KOL,憑靚樣加長腿獲封「網絡女神」。其實Elva嘅靚樣係遺傳自媽媽,倪媽媽近日原來遠赴美國參加《2019全球辣媽大賽》,更勇奪優雅組嘅冠軍,相當犀利!而Elva同爸爸都專誠去到當地打氣,佢仲上載多張靚相至社交網,當中見倪媽媽表演中國舞,舞姿優美舉手投足更充滿氣質,冠軍頭銜實至名歸!

Elva亦有發文報喜,表示:「I'm so proud of my Mama!!! 她真的好棒好棒!好厲害!我好佩服她!以前只知道媽媽年輕的時候會跳舞,但那時候條件有限,只能看看照片,也沒有甚麼錄影錄像。這次也是我第一次認真的看媽媽在舞台上跳舞,她整個人都在發光!」佢續指媽媽認為輸贏唔重要,得到家人咁支持先係最開心嘅事。